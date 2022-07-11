Bloomberg: страны Африки запретят поставки своего газа в Евросоюз
Издание Bloomberg сообщило о намерениях африканских стран препятствовать интенсификации поставок собственного газа в европейские государства.
Днём 11 июля американская новостная газета Bloomberg сообщила, что государства-члены Европейского союза намереваются заместить поставки газа из России, нарастив закупку данного энергоресурса у стран Африки.
Вместе с тем журналисты Bloomberg утверждают, что государства Африки сами не желают поставлять свой газ в Евросоюз, поскольку опасаются, что африканскому континенту может не хватить данного ресурса для личных нужд.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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