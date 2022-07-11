Bloomberg: страны Африки запретят поставки своего газа в Евросоюз

Издание Bloomberg сообщило о намерениях африканских стран препятствовать интенсификации поставок собственного газа в европейские государства.

Днём 11 июля американская новостная газета Bloomberg сообщила, что государства-члены Европейского союза намереваются заместить поставки газа из России, нарастив закупку данного энергоресурса у стран Африки.

Вместе с тем журналисты Bloomberg утверждают, что государства Африки сами не желают поставлять свой газ в Евросоюз, поскольку опасаются, что африканскому континенту может не хватить данного ресурса для личных нужд.