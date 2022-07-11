В КНР полиция задержала участников преступной группы причастной к махинациям со вкладами

Полиция объявила об аресте в Китае «преступной группы», подозреваемой в причастности к банковским махинациям.

Четыре банка в провинции Хэнань приостановили снятие наличных с середины апреля, оставив без ответа требования нескольких тысяч мелких вкладчиков. Ситуация привела к периодическим демонстрациям.

Одна из них с участием нескольких сотен человек прошла в воскресенье перед отделением Центрального банка Китая в Чжэнчжоу. Демонстранты обвинили местные власти в коррупции.

Местные власти не прокомментировали эти события, но полиция Сюйчана, района провинции Хэнань, объявила об аресте преступной группировки, которая причастна к финансовым махинациям со вкладами.

По данным полиции, группировка с 2011 года контролировала несколько местных банков и осуществляла финансирование через фиктивные кредиты.