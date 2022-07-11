В КНР полиция задержала участников преступной группы причастной к махинациям со вкладами
Полиция объявила об аресте в Китае «преступной группы», подозреваемой в причастности к банковским махинациям.
Четыре банка в провинции Хэнань приостановили снятие наличных с середины апреля, оставив без ответа требования нескольких тысяч мелких вкладчиков. Ситуация привела к периодическим демонстрациям.
Одна из них с участием нескольких сотен человек прошла в воскресенье перед отделением Центрального банка Китая в Чжэнчжоу. Демонстранты обвинили местные власти в коррупции.
Местные власти не прокомментировали эти события, но полиция Сюйчана, района провинции Хэнань, объявила об аресте преступной группировки, которая причастна к финансовым махинациям со вкладами.
По данным полиции, группировка с 2011 года контролировала несколько местных банков и осуществляла финансирование через фиктивные кредиты.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Поставки газа в Европу по «Северному потоку» прекратились в 7 утра по мск
В КНР полиция задержала участников преступной группы причастной к махинациям со вкладами
Удар ВС РФ по пункту артиллерии ВСУ в Славянске уничтожил 1000 снарядов для M777
ФСБ сообщила о задержании членов ячейки ИГ в России
Захарова: госсекретарь США Блинкен сочиняет «небылицы» про Сергея Лаврова