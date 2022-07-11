Слуцкий прокомментировал призыв Валенсы «расчленить» Россию

Депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий назвал «шизофреническим бредом» заявление экс-президента Польши о необходимости восстания в России.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в своём Telegram-канале поделился с подписчиками своими мыслями касательно призывов бывшего президента Польши Леха Валенса начать восстание в России, чтобы сократить население федерации. Однако, по мнению Слуцкого, единственное восстание, которое польское правительство может устроить - это восстание недовольных граждан Польши, которые могут замёрзнуть зимой из-за последствий антироссийских санкций.

Леонид Слуцкий уверен, что подобные высказывания являются не более чем проявлением «шизофренического бреда» западных политиков, которые не от большого ума борются за звание «главного американского лизоблюда».