Слуцкий прокомментировал призыв Валенсы «расчленить» Россию
Депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий назвал «шизофреническим бредом» заявление экс-президента Польши о необходимости восстания в России.
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в своём Telegram-канале поделился с подписчиками своими мыслями касательно призывов бывшего президента Польши Леха Валенса начать восстание в России, чтобы сократить население федерации. Однако, по мнению Слуцкого, единственное восстание, которое польское правительство может устроить - это восстание недовольных граждан Польши, которые могут замёрзнуть зимой из-за последствий антироссийских санкций.
Леонид Слуцкий уверен, что подобные высказывания являются не более чем проявлением «шизофренического бреда» западных политиков, которые не от большого ума борются за звание «главного американского лизоблюда».
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Reuters: Литва ввела новые санкции в отношении транзита в Калининград
Дефицит сигарет Philip Morris в Австралии вызван спецоперацией РФ на Украине
Удар ВС РФ по пункту артиллерии ВСУ в Славянске уничтожил 1000 снарядов для M777
Пушков: Запад не смог возложить ответственность за конфликт в Украине на Россию
Захарова: госсекретарь США Блинкен сочиняет «небылицы» про Сергея Лаврова