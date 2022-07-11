Правительство Беларуси готовится запретить гражданам выезжать из страны
В Беларуси готовятся внести изменения в законодательство касаемо выезда граждан за границу
В Республике Беларусь готовятся запретить выезд из страны для отдельных категорий граждан. Сразу отметим, что данный запрет планируется налагать индивидуально. То есть в один момент всем гражданам страны не запретят уезжать.
Данная информация появилась на Национальном правовом интернет-портале. Там опубликованы изменения в законодательство.
Данные изменения одобрены обеими палатами парламенты, отмечается на странице. "Принят Палатой представителей. Одобрен Советом Республики", - сказано на pravo.by.
Запрет может быть наложен на тех, в отношении кого ведется административное дело, а также судопроизводство по гражданским или экономическим делам.
Также запретят выезд гражданам, "которые являются должностными лицами должника – юридического лица по исполнительному производству, не исполняющего без уважительных причин требования, содержащиеся в исполнительных документах".
Изменения коснутся и людей, выезд за границу которых может идти вразрез с интересами нацбезопасности.
Опубликовано: Николай Скира
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