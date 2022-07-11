Кадыров показал постановочное видео казни Зеленского путём расстрела
Рамзан Кадыров опубликовал постановочный видеоролик, на котором изображена казнь актёра, играющего Владимира Зеленского.
В понедельник днём Рамзан Кадыров опубликовал третью часть юмористического шоу о приключениях Владимира Зеленского в плену. На данной видеозаписи фигурируют актёр, играющий президента Украины, привезённого в Чечню после подписания Киевом акта о капитуляции.
В ходе видео чеченский солдат расстреливает играющего Зеленского актёра из пулемёта, который был предварительно поставлен на стрельбище полка "Ахмат" вместо мишени.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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