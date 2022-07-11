В Германии на две недели остановилось производство на заводе Tesla
В немецком в Грюнхайде на две недели остановилось производство на предприятии по выпуску электромобилей Tesla.
В компании заявили, что закрывают предприятие на две недели на корпоративные каникулы и заранее предупредили об этом профсоюзы. Также остановка связана с необходимостью проведения ремонтных работ.
Это единственное предприятие Илона Маска в Европе, которое открылось в марте в своих планах наметило выпуск 500 000 электромобилей в год. Планируется, что там будет работать до 12 000 сотрудников.
Пока завод находится на стадии строительства, но производственные мощности уже позволяют выпускать до 1000 автомобилей. На предприятии работает около 5 000 сотрудников.
Профсоюзы сообщают, что недавние доплаты работникам завода на 6% в качестве компенсации инфляции в ФРГ не устраивают работников, которые начали там трудиться с момента открытия. Они намерены требовать надбавки за прошедшие месяцы, так как требуют равных условий по оплате труда с недавно прибывшими сотрудниками.
Опубликовано: Тарас Медведев
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