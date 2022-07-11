Тори в Великобритании требуют скорейшего поиска преемника Джонсона
Тори требуют скорейшего поиска преемника для подавшего в отставку премьер-министра Бориса Джонсона.
Депутат и председатель пардаментской грцппы 1922 Боб Блэкман, который инициировал партийную отставку Джонсона объявил, что лишь два кандидата будут отобраны в ближайшее время до летних парламентских каникул 21 июля.
Число претендентов должно быть сокращено заявил Блэкман в эфире Sky News в понедельник. «Это означает, что в ближайшие дни мы проведем дебаты», - отметил он.
На данный момент возглавить партию власти намерены одиннадцать консервативных политиков. Они также претендуют на то, чтобы занять пост премьер-министра.
В гонке за кресло на Даунинг-стрит принимают участие министр иностранных дел страны Лиз Трасс и госсекретарь Рехман Чишти. Не исключено также, что свою кандидатуру заявит министр внутренних дел Прити Патель.
Опубликовано: Тарас Медведев
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