Тори в Великобритании требуют скорейшего поиска преемника Джонсона

Тори требуют скорейшего поиска преемника для подавшего в отставку премьер-министра Бориса Джонсона.

Депутат и председатель пардаментской грцппы 1922 Боб Блэкман, который инициировал партийную отставку Джонсона объявил, что лишь два кандидата будут отобраны в ближайшее время до летних парламентских каникул 21 июля.

Число претендентов должно быть сокращено заявил Блэкман в эфире Sky News в понедельник. «Это означает, что в ближайшие дни мы проведем дебаты», - отметил он.

На данный момент возглавить партию власти намерены одиннадцать консервативных политиков. Они также претендуют на то, чтобы занять пост премьер-министра.

В гонке за кресло на Даунинг-стрит принимают участие министр иностранных дел страны Лиз Трасс и госсекретарь Рехман Чишти. Не исключено также, что свою кандидатуру заявит министр внутренних дел Прити Патель.