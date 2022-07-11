Лукашенко и Путин 40 минут обсуждали спецоперацию на Украине
Продлившийся 40 минут телефонный разговор между Путиным и Лукашенко был посвящён российской спецоперации и другим не менее важным вопросам.
Днём понедельника пресс-служба Александра Лукашенко сообщила, что сегодня президент Беларуси и Владимир Путин сорок минут разговаривали по телефону, обсудив ход российской СВО на территории Украины. Также лидеры Союзного государства подняли вопрос транзита товаров в Калининград через Литву.
Александр Лукашенко и Владимир Путин акцентировали внимание на желании укреплять оборонительные мощности Беларуси и России в рамках Союзного государства.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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