Le figaro: Сегодня правительству Франции выдвинут вотум недоверия
Правительство Франции может уже сегодня получить вотум недоверия, пишут СМИ.
Как передает французский источник Le Figaro, сегодня, 11 июля, может быть выдвинут вотум недоверия правительству республики.
При этом отмечается, что в самом правительстве уверены в полном провале данного действия. Представитель правительства Оливье Веран уверен, что вотум не удастся.
Веран уверен, что противникам власти не удастся отправить в отставку правительство, так как им попросту не хватит голосов.
Отмечается, что левых, которые и хотят выдвинуть вотум, может поддержать не более четверти от всех депутатов парламента.
Опубликовано: Николай Скира
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