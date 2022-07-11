Охлобыстин принёс извинения Макаревичу за хамство в его адрес
Известный российский актёр Иван Охлобыстин принёс извинения Андрею Макаревичу, признав, что ради былых заслуг певца, готов "терпеть" его сегодня.
Известный в России артист, один из главных персонажей сериала "Интерны" Иван Охлобыстин сделал признание, что отношения со многими отечественными знаменитостями изрядно испортились на фоне политических разногласий.
К примеру, актёр успел подвергнуть жесткой критике лидера легендарной российской группы "Машина времени" Андрея Макаревича, но позже решил принести свои извинения.
Охлобыстин раскритиковал певца из-за резких высказываний того в адрес российских властей, Вооруженных сил государства в связи с проводимой спецоперацией в Украине.
Позже Охлобыстин решил пересмотреть свое отношение к звезде отечественной сцены, попросив у него прощения.
К сожалению, я успел нахамить Макаревичу, но позже извинился. Политика политикой, но возраст и заслуги никто не отменял. И ради Макаревича "до", я готов терпеть Макаревича "после".
Актер добавил, что конфликт у него образовался и с другими не менее известными певцами, лидерами групп "Актвариум" Борисом Гребенщиковым и "ДДТ" Юрием Шевчуком.
Охлобыстин не намерен забывать заслуги музыкантов, но о дальнейшем общении с ними речи идти не может.
Заметим, что многие знаменитости, которые до запуска спецоперации были приятелями, рассорились на фоне политических разногласий.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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