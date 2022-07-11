Лиз Трасс создала сайт своей предвыборной кампании за месяц до отставки Джонсона
Глава МИД Британии Лиз Трасс создала сайт со своей предвыборной кампанией ещё до официального увольнения Бориса Джонсона.
11 июля стало известно, что нынешний министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс зарегистрировала официальный сайт со своей предвыборной кампанией на пост британского премьер-министра Бориса Джонсона за месяц до того, как он был уволен.
Отмечается, что сайт Трасс был создан после того, как Джонсон с большими трудностями выиграл голосование в парламенте о вынесении ему вотума недоверия.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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