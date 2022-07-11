Дефицит сигарет Philip Morris в Австралии вызван спецоперацией РФ на Украине
Западные СМИ сообщили о начале резкого дефицита сигаретной продукции на территории Австралии.
Популярная табачная компания Philip Morris, выпускающая марки сигарет Marlboro и L&M, сократило производство и продажу своей продукции на территории Австралии. Аналитики утверждают, что данное решение связано с началом российской военной спецоперации на Украине и введёнными против Москвы санкциями.
По мнению экспертов, фирма Philip Morris испытывает логистические трудности в доставке компонентов для массового производства сигарет из-за резкого ухудшения транспортно-экономической ситуации в мире.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Дефицит сигарет Philip Morris в Австралии вызван спецоперацией РФ на Украине
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