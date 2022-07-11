Дефицит сигарет Philip Morris в Австралии вызван спецоперацией РФ на Украине

Западные СМИ сообщили о начале резкого дефицита сигаретной продукции на территории Австралии.

Популярная табачная компания Philip Morris, выпускающая марки сигарет Marlboro и L&M, сократило производство и продажу своей продукции на территории Австралии. Аналитики утверждают, что данное решение связано с началом российской военной спецоперации на Украине и введёнными против Москвы санкциями.

По мнению экспертов, фирма Philip Morris испытывает логистические трудности в доставке компонентов для массового производства сигарет из-за резкого ухудшения транспортно-экономической ситуации в мире.