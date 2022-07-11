Новый мутант коронавируса быстро распространяется и вызывает серьезное беспокойство ученых
Новая мутация коронавируса быстро распространяется в Индии. Зафиксированы заражения и за пределами этой страны, в том числе в США.
Речь идет о подварианте омикрона, который получил название ВА.2.75. Он способен обходить иммунитет от вакцин и предыдущей инфекции.
Директор клинической вирусологии в клинике Майо в Рочестере, штат Миннесота Мэтью Бинникер говорит, что в Индии этот вариант вируса распространяется очень быстро и может превзойти ВА.5.
Новая мутация выявляется и в других странах: Австралии, Германии, Великобритании, Канаде, США. Генетические изменения могут облегчить вирусу возможность обходить антитела, которые вырабатывались организмом в ответ на заражение другим подвариантом.
Но эксперты говорят, что вакцинация по-прежнему остается лучшей защитой от тяжелых форм COVID-19. Планируется также выпустить новые препараты, нацеленные на более свежие штаммы омикрона.
Несмотря на то, что вакцинация и бустерная иммунизация не предотвращают заражения, количество госпитализаций и смертей от коронавируса снижается.
Доктор Гагандип Канг, изучающий вирусы в Индийском христианском медицинском колледже в Веллоре отмечает что сейчас необходимо активизировать усилия по отслеживанию вируса.
По его словам, появление ВА.2.75 – это еще одно напоминание о том, что коронавирус продолжает развиваться и распространяться.
Опубликовано: Светлана Репина
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