Макфи: Канада не нарушила санкции ЕС против РФ, вернув турбину «Северному потоку»

Представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что Канада не нарушила санкции ЕС против России, решив вернуть турбину "Северному потоку".

11 июля в Брюсселе состоялся очередной брифинг Европейского союза, на котром представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что Канада, решившая вернуть турбину для "Северного потока" "Газпрому" под давлением правительства Германии, не нарушила антироссийские санкции ЕС.

Макфи напомнил, что в санкционный список Евросоюза не попало оборудование для газоснабжения, ввиду чего турбина Siemens должна быть беспрепятственно передана России.