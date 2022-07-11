Рэпер Моргенштерн вылетел в Израиль
Ранее исполнитель находился в Чехии, там была замечена и его экс-супруга Дилара Зинатуллина.
Алишер Моргенштерн, признанный в России иностранным агентом, улетел в Израиль.
Рамблер со ссылкой на «Газета.ru» сообщает, что музыкант опубликовал в соцсетях фото, где на документах проставлена отметка о пребывании в этой стране.
Ранее исполнитель находился в Чехии, там была замечена и его экс-супруга Дилара Зинатуллина. Моргенштерн тогда заявил, будто собирается вернуться в Россию и показал фотографию авиабилета из Праги в Москву.
Но позже выяснилось, что рэпер таким образом пошутил: вместо себя он отправил в Москву двойника, который посетил его ресторан Kaif Provenance в столице России.
В последние месяцы Моргенштерн жил в Дубае. Сюда он перебрался после того, как руководитель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что певец может быть причастным к торговле наркотиками.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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