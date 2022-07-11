В Китае произошли столкновения протестующих вкладчиков банков с охраной и полицией
В воскресенье сотни людей вышли к Центральному банку Китая в Чжэнчжоу, провинция Хэнань. Они требуют вернуть деньги с банковских депозитов.
Тысячи клиентов открыли счета в шести сельских банках в данной провинции, им предложили повышенные процентные ставки.
Но впоследствии СМИ сообщили, что глава материнской компании находится в бегах, его объявили в розыск за финансовые преступления. При этом вкладчики не могут забрать свои деньги с депозитов.
Люди вышли на ступени Центрального банка с транспарантами и скандировали лозунги. К 8 часам утра на другой стороне улицы стали собираться полицейские.
Представитель банка и местный чиновник попытались успокоить людей, но те заявили, что больше не верят в официальные заявления и обещания.
Полиция объявила в мегафоны, что все собравшиеся являются участниками незаконного собрания, они могут быть задержаны и оштрафованы, если не разойдутся.
Около 10 часов утра мужчины в обычных футболках ворвались в толпу и разогнали ее. Некоторые протестующие получили травмы и ранения, среди них были женщины.
Затем задержанных доставили в разные места и заставили подписать письмо с гарантиями, что они больше не будут участвовать в демонстрациях и прочих незаконных собраниях.
К вечеру на сайте органов банковского регулирования провинции Хэнань появилось сообщение о том, что власти ускоряют проверку средств клиентов в четырех банках и разрабатывают план по урегулированию ситуации.
Опубликовано: Светлана Репина
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