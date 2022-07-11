В Китае произошли столкновения протестующих вкладчиков банков с охраной и полицией

В воскресенье сотни людей вышли к Центральному банку Китая в Чжэнчжоу, провинция Хэнань. Они требуют вернуть деньги с банковских депозитов.

Тысячи клиентов открыли счета в шести сельских банках в данной провинции, им предложили повышенные процентные ставки.

Но впоследствии СМИ сообщили, что глава материнской компании находится в бегах, его объявили в розыск за финансовые преступления. При этом вкладчики не могут забрать свои деньги с депозитов.

Люди вышли на ступени Центрального банка с транспарантами и скандировали лозунги. К 8 часам утра на другой стороне улицы стали собираться полицейские.

Представитель банка и местный чиновник попытались успокоить людей, но те заявили, что больше не верят в официальные заявления и обещания.

Полиция объявила в мегафоны, что все собравшиеся являются участниками незаконного собрания, они могут быть задержаны и оштрафованы, если не разойдутся.

Около 10 часов утра мужчины в обычных футболках ворвались в толпу и разогнали ее. Некоторые протестующие получили травмы и ранения, среди них были женщины.

Затем задержанных доставили в разные места и заставили подписать письмо с гарантиями, что они больше не будут участвовать в демонстрациях и прочих незаконных собраниях.

К вечеру на сайте органов банковского регулирования провинции Хэнань появилось сообщение о том, что власти ускоряют проверку средств клиентов в четырех банках и разрабатывают план по урегулированию ситуации.