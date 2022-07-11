Дуда пообещал не мстить Украине за Волынскую резню
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что поляки не будут мстить украинцам за волынскую резню.
Президент Польши Анджей Дуда пообещал, что поляки не будут мстить Украинцам за так называемую "Волынскую резню".
При этом Дуда отмечает, что те ужасные события были настоящим геноцидом польского населения.
Он также добавил, что целью тех преступлений была чистка региона от поляков, которые являлись этническим большинством.
"Тут очень важно, и я хочу это подчеркнуть. Нужно ясно сказать, что не идет речь о мести, о каком-то ответе", - заявил Дуда.
Опубликовано: Николай Скира
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