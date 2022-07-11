СМИ сообщают, что Анне Нетребко запретили концерт в Германии

Однако, по другим сведениям, выступление оперной дивы в Штутгарде все-таки состоится.

Концерт оперной дивы Анны Нетребко в Германии может не состояться. Он был запланирован на 3 сентября на октрытой площадке в Штутгарте.

Как сообщает Рамблер со ссылкой на немецкие СМИ, Минфин региона земли Баден-Вюртемберг "недвусмысленно заявил", что не может допустить выступления Анны Нетребко, пока на Украине бушует война.

Однако СтарХит, в свою очередь, сообщает, что представители певицы опровергли эту информацию, и оперная певица выступит в Германии, несмотря на слухи.

Как стало известно ранее, Нетребко споет в оперном театре Милана «Ла Скала» в Италии.

Издание напоминает, что после начала спецоперации на Украине Нью-Йоркская Метрополитен-опера, а также Баварская государственная опера, отменили все выступления Анны Нетребко.

После этого оперная дива «категорически осудила» все происходящее на Украине и анонсировала свои концерты в Европе.