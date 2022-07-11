СМИ сообщают, что Анне Нетребко запретили концерт в Германии
Однако, по другим сведениям, выступление оперной дивы в Штутгарде все-таки состоится.
Концерт оперной дивы Анны Нетребко в Германии может не состояться. Он был запланирован на 3 сентября на октрытой площадке в Штутгарте.
Как сообщает Рамблер со ссылкой на немецкие СМИ, Минфин региона земли Баден-Вюртемберг "недвусмысленно заявил", что не может допустить выступления Анны Нетребко, пока на Украине бушует война.
Однако СтарХит, в свою очередь, сообщает, что представители певицы опровергли эту информацию, и оперная певица выступит в Германии, несмотря на слухи.
Как стало известно ранее, Нетребко споет в оперном театре Милана «Ла Скала» в Италии.
Издание напоминает, что после начала спецоперации на Украине Нью-Йоркская Метрополитен-опера, а также Баварская государственная опера, отменили все выступления Анны Нетребко.
После этого оперная дива «категорически осудила» все происходящее на Украине и анонсировала свои концерты в Европе.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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