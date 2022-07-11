В Германии отменили концерт Нетребко: оперную диву не желают видеть немцы, пока идёт спецоперация

Российской оперной диве Анне Нетребко запретили выступать в немецком городе Штутгарте. Немцы против концерта российкой знаменитости из-за ситуации в Украине.

Немецкий народ не изъявляет никакого желания видеть российскую исполнительницу оперы из-за проводимой спецоперации в Украине.

Сообщается, что в городе Штутгарте, который находится на территории Германии, отменили концерт оперной дивы.

Прошлой ночью Штутгарт сказал Нетребко, что она никому не нужна. Министерство финансов недвусмысленно заявило, что не может допустить, чтобы Анна Нетребко выступала там.

Об отмене концерта объявили заранее. Оперная певица должна была выступить под открытым небом 3 сентября.

Видимо, желание Нетребко "усидеть на двух или даже на трех стульях" не может быть удовлетворённым.

В начале июня звезда оперы имела неосторожность заявить в рамках интервью австрийскому изданию Zeit, что готова, если надо, "сидеть сразу на нескольких стульях". Таким образом знаменитость комментирует свою политическую позицию относительно ситуации в Украине, а более правильным будет, ее отсутствие.

Ранее сообщалось, что Нетребко выставила на продажу жилую недвижимость в Нью-Йорке, за которую просит 7 500 000 долларов.

Апартаменты звезды мировой сцены включают в себя 2-е объединенные квартиры на 32-м этаже небоскрёба № 10 на Одиннадцатой авеню в Манхэттене. Для их приобретения оперная певица 2 раза брала ипотечный кредит в 1 500 000 долларов в 2009 году и на 2 250 000 - в 2013.

В объединенной квартире девять комнат, среди которых четыре спальни, две кухни и пять ванных комнат. Кроме того, из окон апартаментов открывается потрясающий вид на Гудзон и мост Джорджа Вашингтона.

В начале июля сообщалось, что селебрити расстаётся с шикарным пентхаусом в центре столицы Австрии с видом на францисканскую церковь и город и Площадь жилплощади равна 225 кв. м. Цена вопроса - 4 000 000 евро.

Прощаясь с пентхаусом, Нетребко закатила прощальную вечеринку.