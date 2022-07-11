Еврокомиссия заявила, что боится контрабанды оружия и наркотиков из Украины

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон сообщила, что руководство ЕС боится контрабанды огнестрельного оружия и запрещенных веществ.

Еврокомиссар Илва Йохансон 11 июля посетила неформальную встречу министров внутренних дел стран ЕС, Украины и Молдавии в Праге.

Она сообщила на встрече, что Евросоюз боится контрабанды оружия и наркотиков с территории Украины.

Она сказала, что опыт предыдущих войн показывает, будто после них растет контрабанда оружием. Это показал, например, вооруженный конфликт в Югославии.

Йохансон добавила, что оружие с большой вероятностью может оказаться в опасных руках, из-за чего может вырасти уровень насилия.

Опубликовано: Евгений Прокофьев

 

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