Еврокомиссия заявила, что боится контрабанды оружия и наркотиков из Украины
Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон сообщила, что руководство ЕС боится контрабанды огнестрельного оружия и запрещенных веществ.
Еврокомиссар Илва Йохансон 11 июля посетила неформальную встречу министров внутренних дел стран ЕС, Украины и Молдавии в Праге.
Она сообщила на встрече, что Евросоюз боится контрабанды оружия и наркотиков с территории Украины.
Она сказала, что опыт предыдущих войн показывает, будто после них растет контрабанда оружием. Это показал, например, вооруженный конфликт в Югославии.
Йохансон добавила, что оружие с большой вероятностью может оказаться в опасных руках, из-за чего может вырасти уровень насилия.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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