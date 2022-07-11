Путин упростил порядок получения гражданства РФ для жителей всей Украины
Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российского гражданства для жителей всех областей Украины.
Вечером 11 июля Владимир Путин подписал президентский указ, распространяющий упрощённую процедуру получения российского гражданства на жителей всех территорий Украины, том числе на области, ещё не занятые вооружёнными силами России.
Предыдущая версия указа Путина постановляла, что получить российское гражданство могли лишь украинцы, проживающие в ДНР, ЛНР, Запорожье или Херсонской области.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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