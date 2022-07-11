Спецслужбы предотвратили покушение на главу Херсонской области

В Херсонской области была предотвращена попытка покушения на главу региона.

Украинские спецслужбы планировали ликвидировать главу подконтрольной РФ Херсонской области, передает российское издание "Известия",

Известно, что на дороге, по которой должен был следовать автомобиль Владимира Сальдо, была заложена взрывчатка.

Однако, отмечает российский источник со ссылкой на информацию местных служб, взрывное устройство было своевременно обезврежено.

При этом стоит отметить, что это уже второе покушение на чиновников пророссийской администрации освобожденных регионов - ранее было совершено покушение на главу Мелитопольского района.

Оно также оказалось для Киевский властей безуспешным.