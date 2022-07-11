Госдеп: США поддерживают решение Канады вернуть ФРГ турбину «Северного потока»
Пресс-служба Госдепа США сообщила, что Вашингтон поддерживает решение правительства Канады вернуть Германии турбину для "Северного потока".
В понедельник пресс-служба американского Госдепартамента заявила, что власти Соединённых Штатов всецело одобряют решение канадского правительства по передаче Германии турбины Siemens, которая нужна для возобновления работы российского газопровода "Северный поток".
Примечательно, что именно сегодня оператор North Stream AG объявил о приостановке работы "Северного потока" на срок в десять дней, до 21 июля.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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