Житель Дайсбурга в Германии сорвал джекпот в «Спортлото» на 15 млн евро
Игрок из Дуйсбурга, чье имя не раскрывается, сорвал джекпот в лотерее 6 из 49 в субботнем розыгрыше.
За комбинацию чисел 4, 19, 23, 40, 41, 43 с правильным суперчислом 6 ему причитается 15,3 миллиона евро призовых, сообщает лотерейная компания.
Это самая большая сумма выигрыша в этом году. По словам представителя компании, удалось установить первоначальный контакт с участником.
Сообщается также, что в игре было еще три победителя с более скромной суммой выигрыша. Лотерейная компания выплатит по 1,3 млн евро тем, кто угадал «правильную шестерку» но не угадал суерчисло.
Опубликовано: Тарас Медведев
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