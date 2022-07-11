Житель Дайсбурга в Германии сорвал джекпот в «Спортлото» на 15 млн евро

Игрок из Дуйсбурга, чье имя не раскрывается, сорвал джекпот в лотерее 6 из 49 в субботнем розыгрыше.

За комбинацию чисел 4, 19, 23, 40, 41, 43 с правильным суперчислом 6 ему причитается 15,3 миллиона евро призовых, сообщает лотерейная компания.

Это самая большая сумма выигрыша в этом году. По словам представителя компании, удалось установить первоначальный контакт с участником.

Сообщается также, что в игре было еще три победителя с более скромной суммой выигрыша. Лотерейная компания выплатит по 1,3 млн евро тем, кто угадал «правильную шестерку» но не угадал суерчисло.