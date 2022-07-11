Глава города Великий Бурлук Харьковской области погиб от подрыва машины

Возглавляющий администрацию города Великий Бурлук умер в результате теракта вооружённых сил Украины.

Пресс-служба временной гражданской администрации Харьковской области сообщила, что глава населённого пункта Великий Бурлук умер в результате подрыва машины. К текущему моменту правоохранители предполагают, что причиной взрыва стало взрывное устройство, заложенное под машину украинской армией.

Также в этот день ВСУ попытались совершить подрыв главы ВГА Херсонской области Владимира Сальдо, однако бомба была обнаружена и обезврежена.