Глава города Великий Бурлук Харьковской области погиб от подрыва машины

Возглавляющий администрацию города Великий Бурлук умер в результате теракта вооружённых сил Украины.

Пресс-служба временной гражданской администрации Харьковской области сообщила, что глава населённого пункта Великий Бурлук умер в результате подрыва машины. К текущему моменту правоохранители предполагают, что причиной взрыва стало взрывное устройство, заложенное под машину украинской армией.

Также в этот день ВСУ попытались совершить подрыв главы ВГА Херсонской области Владимира Сальдо, однако бомба была обнаружена и обезврежена.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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