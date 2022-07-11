На вечере памяти Жанны Фриске произошел скандал, на ее отца накричали

Как выяснилось, участие в концерте было платным. За право спеть участники должны были заплатить по 5 тысяч рублей, а билет в зал стоил 1 тысяч рублей.

В Сети несколько недель назад появились афиши с анонсом концерта в память о Жанне Фриске и конкурсе ее песен в исполнении молодых артистов и коллег.

Родственники звезды об этом мероприятии ничего не сообщали, а благотворительный фонд имени Фриске принял в организации вечера активное участие.

Но, как сообщает Экспресс газета, позитивного из данной затеи вышло немного. По словам побывавших на вечере журналистов, и участники мероприятия, и зрители были возмущены происходящим. Они обвинили родных исполнительницы в том, что те хотят обогатиться на имени покойной .

Как выяснилось, даже участие в концерте было платным. За право спеть участники должны были заплатить по 5 тысяч рублей. А стоимость билета в зрительный зал начиналась от 1 тысячи рублей.

Кроме того, организаторы приторговывали духами «Красная роза Жанны Фриске», которые, по словам очевидцев, выглядели совершенно непрезентабельно.

Больше всех негодовал певец Александр Попов, которого "подозревают" в отцовстве дочки Натальи Фриске. Молодой человек прямо в лицо выкрикивал проклятья ошеломленному Владимиру Фриске. Он заявил, что Жанна не заслужила такой "памяти".

Издание отмечает, что никто из звездных коллег и подруг покойной на этот праздник не пришел. Проигнорировала вечер и Ольга Орлова, которая и сегодня поддерживает родителей умершей подруги.