Президент Польши Дуда пообещал не мстить Украине за Волынскую резню

Польский президент Анджей Дуда сообщил, что поляки не станут мстить украинцам за события времён Волынской резни.

В понедельник президент Польши Анджей Дуда публично заявил, что поляки не намерены мстить гражданам Украины за Волынскую резню 1943 года, когда украинские националисты убивали поляков и евреев под покровительством вооружённых сил нацистской Германии.

Примечательно, что накануне посол Украины в Германии Андрей Мельник был уволен со своей должности ровно через неделю после того, как публично заявил, что Степан Бандера является украинским героем и не несёт ответственности за смерти граждан Польши в Волынскую резню.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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