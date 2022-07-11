Польский президент Анджей Дуда сообщил, что поляки не станут мстить украинцам за события времён Волынской резни.

В понедельник президент Польши Анджей Дуда публично заявил, что поляки не намерены мстить гражданам Украины за Волынскую резню 1943 года, когда украинские националисты убивали поляков и евреев под покровительством вооружённых сил нацистской Германии.

Примечательно, что накануне посол Украины в Германии Андрей Мельник был уволен со своей должности ровно через неделю после того, как публично заявил, что Степан Бандера является украинским героем и не несёт ответственности за смерти граждан Польши в Волынскую резню.