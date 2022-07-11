Подолог Артем Скирский рассказал о чем может говорить состояние наших ног

Наши ноги привыкли быть основной опорой для нашего тела и делать неимоверное количество задач. А вот что ноги могут сказать о нашем здоровье?

Мы все начинали с прекрасных ног. В то время как многие из нас хотят чувствовать себя хорошо из-за того, что мы демонстрируем в сандалиях, снять обувь и носки в присутствии профессионала, будь то педикюр или ортопед, может оказаться большой ошибкой. Они смотрят на наши ноги и судят? И что, если вообще что-то, они могут сказать о нас, глядя на наши ноги?

Даже если ваши ноги действительно выглядят плохо, имейте в виду, что профессионалы видели практически все.

Ноги часто рассказывают историю По ним можно определить, когда кто-то носит слишком маленькую для него обувь, по тому, как у него секутся ногти на ногах или пальцы ног скручиваются в пальцы-молоточки или когтистые пальцы.

Чрезмерно утолщенные мозоли являются явным признаком аномальных точек давления на стопе или пальцах ног.

Возможно, ваши ноги смогут рассказать о вашей профессии. У ортопедов есть большая база пациентов среди тех, чья работа требует большой нагрузки на ноги, таких как работники склада, разносчики писем и работники ресторанов. Чем сильнее давление на стопу, тем больше она будет раздвигаться, а это значит, что со временем она становится широкой и длинной.

Многие виды обуви тоже оставляют свой след. У людей, которые часто носят высокие каблуки, очень часто возникают мозоли и чрезмерные мозоли вокруг пальцев ног.

Старайтесь носить комфортную обувь и берегите свои ноги с малых лет. И к зрелому возрасту они непременно скажут вам спасибо.