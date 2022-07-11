Полицейские Херсона предотвратили покушение на главу ВГА региона Сальдо

Представители специализированных служб Херсонской области предотвратили теракт в городе, целью которого было убийство главы администрации всего региона.

Днём понедельника местные жители Херсона обнаружили замаскированное взрывное устройство кустарного типа, которое было заложено под машину главы временной гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо.

Благодаря бдительности граждан и быстрым действиям Херсонских спецслужб жизни Сальдо ничего не угрожает: СВУ обезврежено и изучается специалистами.