Украинское агентство АРМА получило 41 миллионов долларов, изъятых у России
Украинское Агентство по розыску и менеджменту активов получило 1,5 миллиарда гривен, которые ранее были изъяты у России.
Госбюро расследований Украины 11 июля сообщило в своем Telegram-канале, что агентство АРМА получило в управление активы, которые были изъяты с конца февраля 2022 года.
Известно, что значительную их часть составляют российские активы, а общая сумма изъятых активов достигает 1,5 миллиарда гривен, или 41 миллион долларов по текущему курсу.
В числе этих активов активы «Татнефти», ООО «Аэрок» и ООО «Глуховский карьер кварцитов». АРМА получила 206 объектов недвижимости, 24 единицы специальной техники, 11 единиц водного транспорта и так далее.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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