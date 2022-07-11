Глава одного из районов Харьковской области погиб после подрыва его машины

В контролируемой российскими войсками Харьковской области ликвидирован глава одного из районов.

На территории Украины, которую контролируют войска Российской Федерации, за сегодняшний день произошла третья попытка покушения на членов местных администраций.

Так, была совершена попытка убийства главы Херсонской области. Его машину хотели подорвать, но мину удалось своевременно обнаружить и обезвредить.

Неудачей завершилась попытка националистов убить и главу администрации Мелитопольского района. Третий случай произошел в Харьковской области.

Эта попытка покушения закончилась гибелью главы администрации Великого Бурлука Евгения Юнакова. Его машина была подорвана.