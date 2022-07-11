Ученые предлагают остановить изменение климата с помощью «космических пузырей»

Ученые Массачусетского технологического института считают, что нашли способ обратить вспять изменение климата или замедлить этот процесс.

Идея заключается в создании и развертывании пленочных кремниевых пузырей. Их нужно соединить в подобие плота, который по размерам будет сопоставим с площадью Бразилии.

Такие космические пузыри могут стать буфером против вредного излучения Солнца. Это смягчит или даже остановит изменения климата.

За последние несколько столетий температура на Земле повысилась. Кроме того, ученые обнаружили очередную дыру в озоновом слое.

Ранее астроном Роджер Энджел предложил использовать облако, составленное из небольших космических аппаратов для защиты Земли от солнечного излучения.

Исследователи из Массачусетса взяли за основу эту теорию, но заменили аппараты на надувные кремниевые пузыри. Их нужно отправить в точку между Землей и Солнцем, где уравновешена их гравитация.

В этом случае пузыри будут просто парить. Возможно, потребуется отправка туда космического корабля, который будет следить за ситуацией.

При этом исследователи подчеркивают, что создание космических пузырей не отменяет усилий, направленных на противодействие изменения климата, которые следует предпринимать на Земле.