Илон Маск отказывается от покупки Twitter: больше не актуально

Илон Маск в конце прошлой недели наконец-то выполнил свою угрозу отказаться от сделки по покупке Twitter стоимостью 44 миллиарда долларов. Компания социальных сетей быстро отреагировала, заявив, что планирует подать в суд.

Но это не значит, что он получит то, чт хочет. Акции Twitter упали примерно на 5 процентов на премаркете.

В контракте о приобретении Twitter с Маском говорится, что это может вынудить его закрыть сделку.

Причина основана на правовой доктрине, называемой конкретным исполнением, которая позволяет судам принудительно завершить сделку. Morgan Stanley и другие кредиторы уже обязались выплатить долг в размере 13 миллиардов долларов.

Суды заставили другие компании довести сделки по приобретению до конца.

Но вражда между Твиттером и Маском была бы сложной задачей для суда. Сделка на сумму 44 миллиарда долларов затмевает прошлые дела, которые сводились к конкретным условиям исполнения. Маск полагается на внешнее финансирование для финансирования своей покупки.

Снимет ли это Маска с крючка, поскольку конкретные показатели применимы только при наличии долгового финансирования?

Если конкретная производительность не обсуждается, то что тогда? Согласно большинству толкований контракта, ущерб от сделки ограничен 1 миллиардом долларов.

Но если Маск считает, что он может проиграть и будет вынужден купить компанию, он может предложить Twitter вознаграждение, скажем, в размере 5 миллиардов долларов, чтобы уйти.

Twitter также может договориться о снижении цены и надеяться, что Маск пойдет на это, если сможет заплатить меньше. Но с учетом того, что Twitter нанял юридическую компанию Wachtell Lipton, похоже, что компания закончила переговоры и готова обратиться в суд.