Bloomberg заявил, что цены на газ будут высокими еще два года
Обозреватель Bloomberg Хавьер Блас заявил, что стоимость газа на Европейском рынке не опустится еще на протяжении двух лет.
Журналист Хавьер Блас 11 июля опубликовал статью в Bloomberg, в которой сделал прогноз цен на газ в Европе.
По мнению обозревателя, в данный момент цены на газ снизились по сравнению с рекордными ценами в марте.
Однако кризис закончится не скоро, пишет Блас. Он говорит, что сейчас прогнозируются исключительные угрозы для зимы 2022 года, которые не исчезнут в 2023 году и в 2024.
Блас считает, что из-за роста цен на газ, стоимость электричества в Европе сильно увеличилась.
Если в марте тариф за мегаватт-час составлял 80 долларов, то в данный момент он достигает 145 долларов.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Лукашенко и Путин провели разговор о спецоперации на Украине и транзите в Калининград
Соколов: блокировка помощи Украине от Германии связана с наркотиками на вечеринке Олафа Шольца
Экс-канцлер ФРГ Шрёдер отказался разрывать дружбу с Путиным из-за спецоперации
Ургант стал ведущим светского мероприятия в первый раз с начала спецоперации в Украине
Удар ВС РФ по пункту артиллерии ВСУ в Славянске уничтожил 1000 снарядов для M777