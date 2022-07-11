Путин и Эрдоган провели телефонный разговор о зерновом коридоре на Украине

11 июля Эрдоган и Путин поговорили по телефону об украинской проблематике и путях вывоза зерна из Украины.

Вечером в понедельник пресс-служба канцелярии президента Турции сообщила, что по инициативе Тайипа Эрдогана состоялся новый телефонный разговор между турецким лидером и Владимиром Путиным. Президенты двух стран обсуждали специфику украинской проблематики.

По словам офиса Эрдогана, президент Турции и Путин говорили не только о боевых действиях на территории Украины, но и обсуждали пути вывоза украинского зерна за рубеж с целью предотвращения мирового продовольственного кризиса.