Путин и Эрдоган провели телефонный разговор о зерновом коридоре на Украине
11 июля Эрдоган и Путин поговорили по телефону об украинской проблематике и путях вывоза зерна из Украины.
Вечером в понедельник пресс-служба канцелярии президента Турции сообщила, что по инициативе Тайипа Эрдогана состоялся новый телефонный разговор между турецким лидером и Владимиром Путиным. Президенты двух стран обсуждали специфику украинской проблематики.
По словам офиса Эрдогана, президент Турции и Путин говорили не только о боевых действиях на территории Украины, но и обсуждали пути вывоза украинского зерна за рубеж с целью предотвращения мирового продовольственного кризиса.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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