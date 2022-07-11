Пьер Нарцисс все еще не предан земле, его похоронят только 23 июля

Экс-участник "Фабрики звезд" ушел из жизни 21 июня, прощание с ним по ряду причин переносили трижды.

Советник посла Камеруна в России Танга Бианг рассказал журналистам, что тело Пьера Нарцисса все еще не предали земле, тогда как останки певца были доставлены на родину еще в конце июня.

Согласно его данным, певца похоронят 23 июля. Танга Бианг уточнил хронику похорон: 22 июля состоится поднятие тела Нарцисса в морге Чу в Яунде.

После этого пройдет бдение до 4 утра. А 23 июля похоронная процессия отправится в деревню Дибомбари в Дуале, где и похоронят исполнителя, утчоняет СтарХит

Советник добавил, что попрощаться в родном Камеруне с Пьером смогут все желающие. Для них организуют автобусы, на которых можно будет добраться до места захоронения.

Экс-участник шоу «Фабрика звезд» умер 21 июня в возрасте 45 лет. Прощание с ним по ряду причин в России переносили дважды, оно состоялось 30 июня. После чего тело было отправлено на африканскую родину Пьера Нарцисса.