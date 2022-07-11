Путин по телефону обсудил с Эрдоганом вопрос создания «зернового коридора»
Президент России Владимир Путин и президент Турции Раджеп Эрдоган поговорили по телефону.
Сегодня, 11 июля, президенты Российской Федерации и Турции Владимир Путин и Раджеп Эрдоган провели телефонный разговор.
Известно, что основной проблемой, которую обсуждали главы обоих государств в разговоре, стал вопрос Украины.
Владимир Путин и Раджеп Эрдоган обсудили и проблему вывоза зерна и создания так называемого "зернового коридора".
"В ходе переговоров обсуждалась ситуация в Сирии, а также украинско-российская война и создание безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море", - рассказали в офисе Эрдогана.
Опубликовано: Николай Скира
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