Телеканал BFMTV заявил о дефиците горчицы во Франции
Телеканал BFMTV сообщил, что во Франции экономят горчицу из-за засухи в Канаде и военного конфликта в Украине.
Популярное СМИ BFMTV 11 июня сообщило, что в Лионе, третьем по величине городе Франции наблюдается дефицит горчицы.
Владельца ресторана Le petit Bouchon Ребекка Гийон сообщила телеканалу, что из-за нехватки горчицы ее подают только к колбаске «андуйет».
Если же ситуация не изменится, то горчицы не станет вовсе, и колбаску будут есть с иным соусом.
Бизнесмен Давид Тапьеро заявил, что в его ресторанах повара соблюдают правила строгой экономии горчицы.
Тапьеро возмущен тем, что в Монако много горчицы, а во Франции она в дефиците.
Стоимость горчицы во Франции за последние месяцы выросла на 9%, причиной называют засуху в Канаде и военный конфликт Украины и России.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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