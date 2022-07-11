Телеканал BFMTV заявил о дефиците горчицы во Франции

Телеканал BFMTV сообщил, что во Франции экономят горчицу из-за засухи в Канаде и военного конфликта в Украине.

Популярное СМИ BFMTV 11 июня сообщило, что в Лионе, третьем по величине городе Франции наблюдается дефицит горчицы.

Владельца ресторана Le petit Bouchon Ребекка Гийон сообщила телеканалу, что из-за нехватки горчицы ее подают только к колбаске «андуйет».

Если же ситуация не изменится, то горчицы не станет вовсе, и колбаску будут есть с иным соусом.

Бизнесмен Давид Тапьеро заявил, что в его ресторанах повара соблюдают правила строгой экономии горчицы.

Тапьеро возмущен тем, что в Монако много горчицы, а во Франции она в дефиците.

Стоимость горчицы во Франции за последние месяцы выросла на 9%, причиной называют засуху в Канаде и военный конфликт Украины и России.