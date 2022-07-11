Белый дом призвал наделить Украину правом обстреливать Крым, Беларусь и Россию
В Белом доме призвали позволить Украине наносить удары по военным объектам в Крыму, России и Беларуси.
В правительстве Соединенных Штатов призвали разрешить Украине наносить удары по военным объектам на территории Беларуси, России и Крымского полуострова.
Такое заявление сделал советник правительственной комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро.
"Украине должно быть позволено наносить удары по военным объектам в России, Беларуси и Крыму", - написал в своих социальных сетях Массаро.
Опубликовано: Николай Скира
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