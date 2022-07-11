В правительстве США хотят разрешить Украине обстреливать Беларусь

В американском правительстве собираются наделить Украину правом наносить удары по Беларуси.

Вооруженные силы Украины должны получить право на обстрел территории Беларуси, а также Крымского полуострова и Российской Федерации.

Столь одиозное и заявление сделал советник правительственной комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро.

Он считает, что Украина должна получить право на обстрел военных объектов на территории РБ, Крыма и РФ.

"Украине должно быть позволено наносить удары по военным объектам в России, Беларуси и Крыму", - заявил Массаро.

Опубликовано: Николай Скира

 

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