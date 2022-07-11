Глава администрации посёлка в Харьковской области был убит в результате теракта

Глава администрации Великого Бурлука Евгений Юнаков скончался в результате подрыва диверсантами автомобиля.

В понедельник, 11 июля 2022 года, представители военно-гражданской администрации Харьковской области в своём пресс-релизе сообщили, что диверсионно-разведывательная группа взорвала автомобиль главы посёлка Великий Бурлук Евгения Юнакова, в результате чего мужчина скончался от полученных травм.

В ВГА подчеркнули, что подрыв транспортного средства Юнакова является спланированным террористическим актом, на который способны пойти лишь преступники киевского режима, за что они обязательно ответят на военном суде.