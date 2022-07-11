Будет ли война: Иран готовит новую ядерную бомбу на уране

Иран обогащает уран до 20% с помощью новых центрифуг на укрепленном полигоне. Говорит ли это о начале новых тайных военных операций?

Переговоры по ядерной программе уже несколько месяцев находятся в тупике. Специальный посланник США по Ирану Роберт Малли назвал последний раунд переговоров в Катаре “более чем напрасным поводом”.

МАГАТЭ прокомментировало, что Иран располагает 43 кг урана, обогащенного до 60% чистоты — короткий шаг до 90%.

Эксперты по нераспространению предупреждают, что данного сырья вполне хватит для того, чтобы сделать мощный уничтожающий агрегат, если Иран решит его использовать, то может сильно не поздоровиться.

Единственное что вызывает определенную проблему так это, то Ирану необходимо разработать бомбу и программу доставки, что, вероятно, займет несколько месяцев.

Основными трудностями ядерной работы Тегерана не могут не тревожить, поскольку прозрачность быстро снижается. Этот вопрос рассматривался уже не единожды, но пока никаких результатов не было получено.

Все настолько странно, что Иран отключил камеры наблюдения МАГАТЭ с объектов, которые напрямую связанны с ядерной деятельностью.

Дональд Трамп категорически отказался от ядерной сделки в 2018 году. США вновь пустила в ход сокрушительные санкции против Тегерана, которые спровоцировали серию напряженных инцидентов по всему Ближнему Востоку.

Иран конечно ответил на эти санкции не так, как было ожидаемо. Увеличив свои ядерные работы, увеличив свои запасы высокообогащенного урана и запустив современные центрифуги, запрещенные соглашением, он своеобразно бросил вызов и теперь можно ждать от них чего угодно.

Иран обогащает уран до 20% с помощью новых урановых центрифуг на укрепленном объекте появилось впервые в новостях NBC.