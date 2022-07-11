Олигарх Ринат Ахметов продаёт почти весь медийный бизнес на Украине

Украинский предприниматель Ринах Ахметов принял решение продать большую часть своего бизнеса на территории Украины.

11 июля владелец группы телеканалов "Медіа Група Україна" Ринат Ахметов сообщил, что принял решение продать большую часть своего медийного бизнеса. Предприниматель продаёт каналы "Украина", "Украина 24" и все проекты в интернете.

Ахметов, который является самым богатым человеком Украины, заявил, что передаёт права на свои медиаканалы государству из-за закона Владимира Зеленского "Об олигархах".

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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