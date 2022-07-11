Во Франции ожидают полного прекращения поставок газа из России и называют это шоком для мировой геополитики

Министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр считает, что Россия полностью перекроет поставки природного газа в Европу.

Он заявил, что это станет шоком для мировой геополитики и сведет на нет десятилетия отношений Европы и РФ, основанных на продаже энергоресурсов.

Ле Мэр призвал готовиться к отключению газа, инвестировать в такие источники энергии, как биогаз и ядерные технологии, чтобы добиться независимости от российской энергетики.

Некоторые французские компании уже переводят свое оборудование с газа на нефть. Так поступил, например, один из крупнейших производителей шин Michelin.

Генеральный директор компании Флоран Менего сказал, что котлы на заводе переоборудованы таким образом, чтобы они могли работать и на газе, и на нефти.

При необходимости оборудование может быть переведено даже на уголь. Менего подчеркнул, что основная задача – избежать остановки предприятия в случае нехватки ресурсов.

11 июля Россия отключила газопровод «Северный поток». Сообщается, что это сделано для проведения работ по техническому обслуживанию, которое займет 10 дней.

Однако европейские лидеры опасаются, что после истечения этого срока поставки не будут возобновлены. С середины июня количество поставляемого в Европу российского газа сократилось на 60%.