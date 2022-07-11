Sephora заявила о полном уходе из России
Французская компания Sephora приняла решение о продаже всех бутиков в России.
Новостное агентство Agence France-Presse в понедельник, 11 июля 2022 года, сообщило, что сеть французских парфюмерно-косметических магазинов Sephora заявила об уходе с российского рынка.
Представители агентства уточнили, что все бутики Ile de Beauté компании Siphora находящиеся на территории России будут проданы локальному генеральному директору Дроздову Евгению.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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