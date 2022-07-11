Средневековый блуд: что для мужчин и женщин считалось грехом

Сейчас, в эпоху нормального отношения почти к любым связям каждому намного проще и легче получить то, чего желает его тело. А вот каково было раньше?

На сегодняшний день активно считается, что секс-индустрия и прочие пороки захватили землю и заполонили развратом. Теперь плотские связи - это не столько процесс продолжения рода, сколько удовлетворение физиологических потребностей.

Но никто не задумывался, что для наших предков считалось за разрат. Что же можно сказать о сексе в средневековье? Чаще всего за блудством людей следила церковь.

Возникновение интимных связей до вступления в законный брак считалось страшным грехом. Но и на этом еще не все. Даже после брака новоиспеченная жена должна была себя контролировать в обществе, а в постели с мужем даже запрещалось снимать ночную рубашку. Весь процесс проходил для создания детей, но никак для наслаждения.

Однако случилась ситуация, которая перевернула все представление о супружеской постели. Когда-то муж вернулся с охоты и осуществил свой супружеский долг, а затем просто заснул. Жена все время молчала, т.к. интимных звуков нельзя было издавать. Но по утру оказалось, что женщина мертва, о чем муж даже и не догадывался. Только после этого инцидента Папа Римский разрешил женщинам стоны.

Еще одной причудой средневековья считалась только классическая поза. Все остальное - грех и разврат. В качестве наказания - смерть и страшная казнь.

Немного больше привилегий было отдано рыцарям. Они могли заинтересовать даму и даже пофлиртовать с ней, а женщине нужно было оставаться абсолютно недоступной.

Семья строилась на вере, но это никак не спасало от незаконно рожденных детей. А гарантировать чистоту дворянской крови могло лишь воздержание от интимных встреч с иными партнёрами.