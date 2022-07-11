Светлаков, не выходивший на связь несколько месяцев, дал о себе знать
Известный российский комик и актёр Сергей Светлаков дал о себе знать спустя несколько месяцев молчания. Шоумен передаёт привет своим фанатам из Юрмалы.
Известный в РФ юморист и актер Сергей Светлаков продал свою недвижимость в Юрмале, но верит в то, что возможности видеться с друзьями и близкими людьми не лишился из-за этого.
В своём Телеграм-канале он передал привет фанатам.
Привет из Юрмалы, дом продал, но я надеюсь возможность видеться со своими друзьями и близкими людьми будет всегда. Всем добра и мира!
Светлаков редко выкладывает посты в сети, последний раз он общался с подписчиками 9 мая текущего года. Почитатели таланта знаменитости обеспокоились тем, что артист пропал так надолго.
Позже поступила информация, что знаменитость пребывает в Нальчике. Звёздный отец привёз своих чад повидаться с бабушками и дедушками.
После того как в апреле месяце Светлаков отменил концерт, поклонники решили, что тот намерен покинуть Россию. Артист прокомментировал тогда слухи о своей эмиграции, пояснив, что отмена выступления не может говорить об отъезде из страны.
Врут.
Юморист признавался, что поглощён семейными делами. Сперва он отправился в Нальчик, куда привез внуков повидаться с бабушками и дедушками, после уехал в родной Екатеринбург.
Ближайшие концерты Светлакова запланированы на осень.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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