Григорий Лепс хочет купить права на песни Юрия Шатунова

Об этом певец заявил в ходе пресс-конференции ТАСС, его продюсерский центр интересует часть песен экс-солиста "Ласкового мая".

Григорий Лепс заявил, что его продюсерский центр хотел бы приобрести права на некоторые песни Юрия Шатунова. Музыкант заявил, что угадать, какая из песен в будущем может стать хитом, для артиста сложно. Такое произведение, в принципе, можно искать всю жизнь.

"Это как "Белые розы" группы "Ласковый май". Сейчас найти такое произведение, и я отдал бы колоссальное количество средств, только бы его приобрести. Идея приобрести песни, которые ранее исполнял Юрий Шатунов, не лишена смысла", - цитирует певца Рамблер.

Лепс при этом добавил, что не знает, сможет ли он приобрести право на исполнение, однако он бы "приобрел эти песни для того, чтобы они были" в его копилке. Отметив, что какой-нибудь молодой исполнитель мог бы их трактовать по-своему, и песни обрели бы новую жизнь.

Однако сам Григорий вряд ли бы взялся за исполнение этих композиций, потому что, по его словам, в силу его возраста петь их в той манере, что и Шатунов, было бы странным.

Григорий Лепс также признался, что песня "Рюмка водки на столе" была единственной, в популярности которой он был уверен.