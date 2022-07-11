Американский политик Бьюкенен предсказал начало гражданской войны в США

Бывший кандидат в президенты США Бьюкенен заявил, что американское общество находится на грани упадка и гибели.

Американский журнал The American Conservative опубликовал в своём июльском номере статью экс-кандидата в президенты США Патрика Бьюкенена в которой он рассуждает о перспективах развития Американского континента.

Согласно мнению Бьюкенена американцы перестали поддерживать действующее правительство США, а также сомневаются в том, что Соединённые Штаты едины и неделимы. Патрик Бьюкенен отмечает, что подобные настроения в американском обществе присутствовали последний раз во времена Гражданской войны, которая началась в 1851 году и продлилась четыре года.