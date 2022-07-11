Николай Дроздов потерял сознание во время съемок

Это случилось недалеко от Останкино, легендарному ученому и ведущему пришлось вызывать скорую помощь.

85-летний ученый-зоолог, несмотря на солидный возраст, продолжает активно работать.

Николай Дроздов также охотно участвует в съемках, при этом во время одной из последних ему срочно понадобилась помощь медиков.

О происшествии на съемочной площадке рассказала Ксения Собчак, сообщает СтарХит. По словам телеведущей, Николаю Дроздову стало плохо в ходе съемок подкаста в Москве близ Останкино.

Источник Собчак в экстренных службах уточнил, что ведущему "резко стало плохо", он потерял сознание и отключился.

На место происшествия вызвали скорую. "Вроде все обошлось, Николай Николаевич пришел в себя", - цитирует издание слова Собчак.