Николай Дроздов потерял сознание во время съемок
Это случилось недалеко от Останкино, легендарному ученому и ведущему пришлось вызывать скорую помощь.
85-летний ученый-зоолог, несмотря на солидный возраст, продолжает активно работать.
Николай Дроздов также охотно участвует в съемках, при этом во время одной из последних ему срочно понадобилась помощь медиков.
О происшествии на съемочной площадке рассказала Ксения Собчак, сообщает СтарХит. По словам телеведущей, Николаю Дроздову стало плохо в ходе съемок подкаста в Москве близ Останкино.
Источник Собчак в экстренных службах уточнил, что ведущему "резко стало плохо", он потерял сознание и отключился.
На место происшествия вызвали скорую. "Вроде все обошлось, Николай Николаевич пришел в себя", - цитирует издание слова Собчак.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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